Касаткина в тройке лидеров сезона по победам над топ-10
Первая ракетка мира Ига Швентек стала лидером сезон по победам над соперницами из топ-10
Трехкратная чемпионка «Больших шлемов» выиграла 15 из 17 матчей. Ее поражения произошли в первом и последнем матчах сезона против топ-10: против Эшли Барти в Аделаиде и против Арины Соболенко на итоговом турнире WTA.
Следом идут Каролин Гарсия, у которой восемь побед в 12 матчах, и Дарья Касаткина, у которой шесть побед в 16 матчах.
Без учета итогового результат Швентек 12:1, Касаткиной – 5:8, Гарсия – 4:3.
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