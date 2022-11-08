Касаткина в тройке лидеров сезона по победам над топ-10

Первая ракетка мира стала лидером сезон по победам над соперницами из топ-10

Трехкратная чемпионка «Больших шлемов» выиграла 15 из 17 матчей. Ее поражения произошли в первом и последнем матчах сезона против топ-10: против в Аделаиде и против на итоговом турнире .

Следом идут , у которой восемь побед в 12 матчах, и , у которой шесть побед в 16 матчах.

Без учета итогового результат Швентек 12:1, Касаткиной – 5:8, Гарсия – 4:3.

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