Тарпищев о финале итогового в парном разряде: «Крейчикова и Синякова более сыгранная пара, но у Кудерметовой и Мертенс есть шансы на победу»

Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финала итогового турнира WTA в парном разряде. В нем Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс сыграют с чемпионками трех «Больших шлемов» сезона Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.

«Если судить объективно, пара Синякова и Крейчикова немного посильнее за счет того, что они всегда играют вместе, они сыграннее и считаются первой парой уже на протяжении двух лет. Однако в финалах всегда играют роль нюансы. Все зависит от нервной системы: все-таки финал итогового турнира, можно считать, как чемпионат мира.

Пара Кудерметовой и Мертенс имеет шансы на победу: необходимо отыграть психологически ровно и подавать вторую подачу. В упорной борьбе всегда шансы есть», – цитирует Тарпищева «РБК Спорт».

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