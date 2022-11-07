Кудерметова впервые вышла в финал итогового в паре, Мертенс – во второй

Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс стали финалистками итогового турнира WTA в паре.

Россиянка проводит первый итоговый в карьере – и сразу вышла в финал. Бельгийка четвертый раз выступает на WTA Finals, и второй раз сыграет в титульном матче (в прошлом году вместе с Су-Вэй Се уступила Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой).

Сегодня Кудерметова и Мертенс поборются с чемпионками трех «Больших шлемов» сезона Крейчиковой и Синяковой.

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