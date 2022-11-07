Руне – пятый новый чемпион «Мастерса» в 2022 году. На восьми турнирах этого уровня – семь разных победителей

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Чемпион Парижа Хольгер Руне стал пятым игроком, впервые выигравшим «Мастерс» в этом сезоне. Ранее это сделали:

На восьми «Мастерсах» – семь разных чемпионов, и только Алькарас смог взять два титула (Майами и Мадрид).

Также на турнирах этого уровня побеждали:

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