Руне – пятый новый чемпион «Мастерса» в 2022 году. На восьми турнирах этого уровня – семь разных победителей
Чемпион Парижа Хольгер Руне стал пятым игроком, впервые выигравшим «Мастерс» в этом сезоне. Ранее это сделали:
- Тэйлор Фриц в Индиан-Уэллс;
- Карлос Алькарас в Майами;
- Пабло Каррено-Буста в Монреале;
- Борна Чорич в Цинциннати.
На восьми «Мастерсах» – семь разных чемпионов, и только Алькарас смог взять два титула (Майами и Мадрид).
Также на турнирах этого уровня побеждали:
- Стефанос Циципас в Монте-Карло;
- Новак Джокович в Риме.
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