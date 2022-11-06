Руне в Париже выиграл пять матчей против топ-10 за пять дней (рекорд ATP) и сравнялся с лидером сезона Алькарасом

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19-летний Хольгер Руне стал чемпионом «Мастерса» в Париже. Начиная со второго круга, датчанин за пять дней победил пятерых игроков топ-10:

Только в одном матче датчанин проиграл сет – Джоковичу в финале.

Руне стал первым игроком в истории, который за пределами итогового турнира ATP, обыграл пять человек из десятки по ходу одного турнира.

Теперь баланс Руне против топ-10 в этом сезоне составляет 9:5. Он сравнялся с первой ракеткой мира и ровесником Алькарасом, и теперь они лидируют по количеству побед на десяткой в этом году.

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