Руне в Париже выиграл пять матчей против топ-10 за пять дней (рекорд ATP) и сравнялся с лидером сезона Алькарасом

19-летний стал чемпионом «Мастерса» в Париже. Начиная со второго круга, датчанин за пять дней победил пятерых игроков топ-10:

№10 ;

№9 ;

№1 ;

№8 ;

№7 .

Только в одном матче датчанин проиграл сет – Джоковичу в финале.

Руне стал первым игроком в истории, который за пределами итогового турнира , обыграл пять человек из десятки по ходу одного турнира.

Теперь баланс Руне против топ-10 в этом сезоне составляет 9:5. Он сравнялся с первой ракеткой мира и ровесником Алькарасом, и теперь они лидируют по количеству побед на десяткой в этом году.

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