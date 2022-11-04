Швентек о лучших моментах сезона: «Вторая неделя «Ролан Гаррос» – я чувствовала, что могу показать свой максимум и ничто меня не остановит»
Первая ракетка мира Ига Швентек назвала лучшие моменты этого сезона.
Она выиграла 66 матчей из 74, взяла восемь титулов, включая «Ролан Гаррос» и US Open, а также провела серию из 37 побед подряд и выиграла 14 подряд матчей против топ-10.
«Я бы сказала, что вторая неделя «Ролан Гаррос» – я чувствовала, что могу показать свой максимум и ничто меня не остановит.
Еще Майами – особенно сразу после Индиан-Уэллс, где условия довольно непростые. А в Майами у меня все как-то естественно получалось.
В Сан-Диего тоже, хотя я и была немного холодной.
Назвала бы эти три турнира. Там я была спокойна, ничего не нагнетала. Просто играла с удовольствием».
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