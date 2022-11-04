Швентек о лучших моментах сезона: «Вторая неделя «Ролан Гаррос» – я чувствовала, что могу показать свой максимум и ничто меня не остановит»

Теги US Open Ролан Гаррос WTA Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек назвала лучшие моменты этого сезона.

Она выиграла 66 матчей из 74, взяла восемь титулов, включая «Ролан Гаррос» и US Open, а также провела серию из 37 побед подряд и выиграла 14 подряд матчей против топ-10.

«Я бы сказала, что вторая неделя «Ролан Гаррос» – я чувствовала, что могу показать свой максимум и ничто меня не остановит.

Еще Майами – особенно сразу после Индиан-Уэллс, где условия довольно непростые. А в Майами у меня все как-то естественно получалось.

В Сан-Диего тоже, хотя я и была немного холодной.

Назвала бы эти три турнира. Там я была спокойна, ничего не нагнетала. Просто играла с удовольствием».

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