Швентек о лучших моментах сезона: «Вторая неделя «Ролан Гаррос» – я чувствовала, что могу показать свой максимум и ничто меня не остановит»

Первая ракетка мира назвала лучшие моменты этого сезона.

Она выиграла 66 матчей из 74, взяла восемь титулов, включая «Ролан Гаррос» и , а также провела серию из 37 побед подряд и выиграла 14 подряд матчей против топ-10.

«Я бы сказала, что вторая неделя – я чувствовала, что могу показать свой максимум и ничто меня не остановит.

Еще Майами – особенно сразу после Индиан-Уэллс, где условия довольно непростые. А в Майами у меня все как-то естественно получалось.

В Сан-Диего тоже, хотя я и была немного холодной.

Назвала бы эти три турнира. Там я была спокойна, ничего не нагнетала. Просто играла с удовольствием».

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