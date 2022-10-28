Швентек о спазмах после победы на US Open: «Это было так невыносимо, что я не могла спать. Один из самых сложных моментов сезона»

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Первая ракетка мира Ига Швентек рассказала о физических последствиях стресса, который переживает на турнирах. По ее словам, после победы на US Open ее мучили спазмы живота.

«Это было так невыносимо, что я не могла спать. Во время такого турнира ты переживаешь сильный стресс. Только в конце осознаешь, как было тяжело. И когда уже не надо выступать, когда адреналин и эмоции спадают, ты все это чувствуешь.

Ночь после финала была очень тяжелой. Я мучилась и не могла уснуть, но думала про себя, что некоторые спортсмены постоянно испытывают такую боль, и думала о том, как мне повезло, что в теннисе такое встречается редко.

Я все пережила, и сейчас все хорошо. Но это был один из самых сложных моментов сезона. Когда он кончится, мне будет нужен длинный отпуск, чтобы полностью оправиться».

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