Муте исключили из Федерации тенниса Франции за неспортивное поведение

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Корентена Муте исключили из Федерации тенниса Франции, сообщает Le Figaro со ссылкой на L’Équipe.

Причиной стало неспортивное поведение Муте, в частности, его вспышки гнева. Например, в начале сезона его дисквалифицировали с турнира в Аделаиде, а в октябре он чуть не подрался с Адрианом Андреевым на «Челленджере» в Орлеане.

Теперь он не сможет тренироваться в Национальном тренировочном центре и получать финансирование, которое покрывало часть зарплаты тренера.

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