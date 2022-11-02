Муте исключили из Федерации тенниса Франции за неспортивное поведение

Корентена Муте исключили из Федерации тенниса Франции, сообщает Le Figaro со ссылкой на L’Équipe.

Причиной стало неспортивное поведение Муте, в частности, его вспышки гнева. Например, в начале сезона его дисквалифицировали с турнира в Аделаиде, а в октябре он чуть не подрался с Адрианом Андреевым на «Челленджере» в Орлеане.

Теперь он не сможет тренироваться в Национальном тренировочном центре и получать финансирование, которое покрывало часть зарплаты тренера.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе