Тарпищев о матче Касаткиной со Швентек: «Очень маленькая вероятность, что Касаткина поборется»

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал шансы в матче с на итоговом турнире WTA.

«Очень маленькая вероятность, что Касаткина поборется. Швентек сейчас намного сильнее остальных играет. У Касаткиной на месте голова, она очень грамотно тактически играет. Чем медленней отскок – тем лучше Касаткиной. Швентек играет разнообразно и точно. Она первая не на один год.

Выход из группы Касаткиной? Шанс маленький. Посмотрим. Адаптация, акклиматизация – это тоже важно. Но объективно, шанс не очень большой. Будем надеяться».

В этом году Касаткина проиграла Швентек все четыре матча, только в одном взяв больше трех геймов.

Касаткина и Забияко в очках за 3 евро, дерзкая шнуровка Соболенко, перья Гауфф – это вечеринка итогового турнира

С кем Касаткина играет на итоговом турнире WTA? Кто остановит доминатора Швентек? Изучаем последнюю зарубу сезона

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе