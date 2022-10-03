Швентек о выступлении в Остраве: «Может, приедут мои друзья, но только если я дойду до полуфинала. Так что я под давлением»

Первая ракетка мира Ига Швентек перед стартом на турнире WTA в Остраве – ее первом после победы на US Open – проанализировала нью-йоркский успех.

«Я осознала, что могу побеждать на любых кортах. И даже когда я не чувствую себя на высоте, я могу давить на соперниц и показывать хорошие результаты».

Отдохнув после US Open, 21-летняя полька перед турниром в Остраве провела двухнедельный сбор в Варшаве. Команде во главе с тренером Томашем Викторовски она дала отпуск перед последним плечом сезона в США (Сан-Диего и итоговый в Техасе).

«Условия в Варшаве похожи на здешние. Этот турнир может оказаться трудным, потому что я три недели не играла, а сразу после победы на «Шлеме» играется всегда непросто. Но мне кажется, что я в хорошей форме.

С Томашем мы уже разъезжались на Дубай и Штутгарт. Это проторенная тропа. Он всегда доступен, и даже дистанционно мы будем вместе готовиться к матчам. Просто я решила, что пусть они подольше побудут дома перед поездкой в Штаты.

Играть в Остраве в прошлом году мне понравилось, потому что на трибунах было много поляков. Было ощущение, что я играю дома. Еще мне нравится, что тут так тихо и спокойно – после городов типа Нью-Йорка это очень нужно. Еще, может, мои друзья приедут поболеть. Но только если я дойду до полуфинала. Так что я под давлением».

На турнире Швентек стартует матчем второго круга против Айлы Томлянович.

Величие Иги Швентек: первый титул на US Open, второй «Шлем» в сезоне, 10-я подряд победа в финалах

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