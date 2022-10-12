Ига Швентек: «Мне до сих пор странно, что я выиграла US Open. Иногда я об этом внезапно вспоминаю и такая думаю: «Класс»

Первая ракетка мира рассказала о мотивации на концовку сезона. На этой неделе она выступит в Сан-Диего, потом пропустит турнир в Гвадалахаре и закончит год на итоговом.

«Чувствую себя отлично, и это странно. После такого количества матчей я думала, что будет нехватка мотивации. Или что после стольких побед не будет никаких целей.

Но все наоборот. Чувствую себя только свежее, потому что победы улучшают настроение. Я не трачу силы на то, что вернуть себе положительный настрой. Я поймала ритм и могу просто выполнять свою работу на корте.

Сейчас цели мне даже и не нужны, потому что я просто наслаждаюсь борьбой на корте. Так что я не слишком много думаю и анализирую. Это прикольно, потому что в прошлом году я все как раз слишком много анализировала и от этого очень нервничала перед итоговым. В этот раз у меня другой подход.

Сейчас мне до сих пор странно, что я выиграла . Иногда я об этом внезапно вспоминаю и такая думаю: «Класс».

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