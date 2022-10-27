Турсунов о том, что ушел от Радукану к Бенчич: «Я уходил от Эммы независимо от того, был ли доступен кто-то еще или нет»

Дмитрий Турсунов рассказал, почему завершил сотрудничество с Эммой Радукану. Его спросили, правда ли, что он ушел от Радукану из-за предложения войти в команду Белинды Бенчич.

«Нет, это не так. Это абсолютная неправда. Я уходил от Эммы независимо от того, был ли доступен кто-то еще или нет. Мы не договорились по условиям, и были некоторые тревожные знаки, которые нельзя было игнорировать. Поэтому читать такие вещи немного неприятно. Я не прыгал от одного игрока к другому, я бы не стал этого делать.

Испытательный срок закончился еще на US Open, но я остался, чтобы понять, могу ли я что-то изменить. Я действительно хотел, чтобы все сложилось.

Во-первых, Эмма просто замечательная, трудолюбивая, не думает и не ведет себя как суперзвезда. Она жаждет совершенствоваться и одержима теннисом. Думаю, это довольно редкое сочетание. Так что мне очень понравилось с ней работать, и я действительно хотел, чтобы у нас получилось. Мне было очень трудно уйти от игрока, которого я люблю и уважаю.

Мне кажется, работа с ней должна занимать минимум год, я бы даже сказал, что даже 2,5, чтобы точно все было хорошо. Конечно, это сложно понять, ведь она уже выиграла US Open, но я считаю, что ее игра еще очень сырая, и ей много над чем нужно работать. Это займет время, но, как я сказал ей и всем в ее команде – думаю, ей нужен только один человек, который будет говорить, что делать. Если это не сработает, тогда уже нужно искать другие варианты.

Но у нее невероятный потенциал: она талантлива, хорошо подготовлена физически и очень скоординирована, поэтому ей удается то, что многим другим игрокам не под силу. База очень хорошая, но даже с ней легко все испортить. Поэтому мне показалось, что это может быть интересный проект, но когда ты берешься за что-то на долгое время, хочется понимать, что весь этот период ты точно будешь работать. Но, конечно, в силу ее ситуации с тренерами невольно посещают определенные мысли… Так что я очень надеялся найти решение, чтобы мы могли продолжить работу, поэтому остался на несколько недель после пробного периода. Но в конце концов мы не смогли договориться, поэтому мне пришлось уйти. Дело не в Белинде».

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