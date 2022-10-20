Турсунов о нестабильности в женском туре: «Главная причина – эго. 90% всех проблем идут оттуда»
Дмитрий Турсунов прокомментировал нестабильность в женском туре.
Он ответил на вопрос Ивана Любичич, как можно объяснить статистику: ни одна из 12 финалисток шести крупнейших турнирах прошлого сезона («Большие шлемы», итоговый турнир, Олимпиада) не завершит этот год в топ-10. Более того, 10 из 12 даже не попадут в топ-20.
Турсунов выложил цитату боксера Марвина Хаглера: «Если спишь в шелковой пижаме, трудно вставать в шесть утра на пробежку».
Кроме того, он написал: «Если сужать до чего-то одного, то я бы сказал – эго. Это главная причина в списке. 90% всех проблем идут оттуда».
В этом году Турсунов тренировал трех из 12 теннисисток, о которых идет речь: Анетт Контавейт (финалистка итогового – и вышла туда под руководством россиянина), Эмму Радукану (чемпионка US Open), а сейчас работает с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии