Азаренко о победе над Гауфф: «Просто думала, что Коко столько же лет, сколько моей карьере»

Экс-первая ракетка мира прокомментировала победу над 18-летней в четвертьфинале в Гвадалахаре (7:6, 4:6, 6:3). Белоруска начала профессиональную карьеру в 2003 году – до того, как Гауфф родилась.

«Я просто думала, что Коко столько же лет, сколько моей карьере. Это были интересные ощущения. Она такая прекрасная спортсменка, и мне не терпится увидеть, чего она добьется.

Многое решал первый удар, я старалась подавать с умом, давить на нее с приема. Она очень хорошо подавала, очень разнообразно, так что я просто старалась подстроиться, когда были возможности. Их было не очень много, и я не могла их реализовать.

Так что старалась сохранить стабильность и ждать следующую возможность, не давить на себя».

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