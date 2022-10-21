«Я видела твою вчерашнюю ошибку». Азаренко – судье перед матчем с Киз

Судья Мария Чичак грубо ошиблась в матче Белинды Бенчич и Слоун Стивенс в Гвадалахаре (4:6, 4:6).

В пятом гейме второго сета линейная ошибочно зафиксировала аут после удара Бенчич, и после челленджа судья на вышке присудила швейцарке очко и гейм, хотя Стивенс сыграла мяч в корт и по правилам розыгрыш должен был быть переигран. Когда Стивенс спросила, почему очко присудили Бенчич, Чичак ответила: «Ты не попала в корт».

На следующий день Чичак судила матч Виктории Азаренко и Мэдисон Киз (6:4, 6:7, 6:1). Перед началом белоруска сказала судье: «Я видела твою вчерашнюю ошибку», и Киз рассмеялась. Чичак ответила: «Спасибо, классное начало. Я понимаю. Мы все совершаем ошибки».

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