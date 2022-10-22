Саккари последней квалифицировалась на итоговый турнир WTA
Гречанка Мария Саккари стала последней участницей итогового турнира WTA в Форт-Уорте. Она обыграла Веронику Кудерметову в четвертьфинале Гвадалахары, который решал судьбу последней путевки.
Саккари второй год подряд отобралась на итоговый.
Таким образом, в Форт-Уорт сыграют:
- Ига Швентек;
- Онс Жабер;
- Джессика Пегула;
- Кори Гауфф;
- Каролин Гарсия;
- Арина Соболенко;
- Дарья Касаткина;
- Саккари.
Турнир пройдет с 31 октября по 7 ноября.
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