Саккари последней квалифицировалась на итоговый турнир WTA

Гречанка Мария Саккари стала последней участницей итогового турнира в Форт-Уорте. Она обыграла в четвертьфинале Гвадалахары, который решал судьбу последней путевки.

Саккари второй год подряд отобралась на итоговый.

Таким образом, в Форт-Уорт сыграют:

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Саккари.

Турнир пройдет с 31 октября по 7 ноября.

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