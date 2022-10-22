Саккари последней квалифицировалась на итоговый турнир WTA

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Гречанка Мария Саккари стала последней участницей итогового турнира WTA в Форт-Уорте. Она обыграла Веронику Кудерметову в четвертьфинале Гвадалахары, который решал судьбу последней путевки.

Саккари второй год подряд отобралась на итоговый.

Таким образом, в Форт-Уорт сыграют:

Турнир пройдет с 31 октября по 7 ноября.

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