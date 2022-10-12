Мама Циципаса: «Жены Федерера, Джоковича, Хачанова и Медведева – это примеры того, какие спутницы должны быть»

Мама Стефаноса Циципаса Юлия Сальникова в интервью телеграм-каналу «Теннисология» рассказала о личной жизни грека.

Ранее грек примерно год встречался с Теодорой Петалас.

– Я могу сказать, что [Стефанос] романтик. При чем в нем сочетается детскость, и наоборот, требовательность к себе, к своей будущей партнерше. Я рада, что смогла ему передать знания в области того, как женщину нужно оберегать и уважать. И не только на словах, но и в поступках. И он меня пока не разочаровывает!

– Вы сказали про спутницу…

– Он пока одинок. Наверное, у его девушки должна быть высокая вовлеченность в то, чем занимается ее молодой человек. И далеко не все девушки бывают к этому готовы.

– Идеальная жена теннисиста должна знать и понимать жизнь в туре изнутри?

– Безусловно, жена Федерера, Джоковича, жена Хачанова и Медведева – это примеры того, какие спутницы должны быть у людей любой профессиональной занятости.

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