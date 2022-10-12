Мама Циципаса о предложении играть за Россию: «Мы очень сильно сомневались, что нас будут вести так, как нам это предлагали»
Мама Стефаноса Циципаса Юлия Сальникова в интервью телеграм-каналу «Теннисология» рассказала, что в юниорские годы греку предлагали выступать за Россию.
– Да, нам предлагали.
– Вы отказались?
– Мы очень сильно сомневались, что нас будут вести так, как нам это предлагали.
– А как давно это было?
– Ой, он еще играл по юниорам последний год, значит ему было 18 лет.
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