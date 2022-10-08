Швентек первой за 5 лет выиграла 60 матчей за сезон WTA

Теги WTA Каролин Возняцки статистика Ига Швентек Agel Open 2022 Теннис

Чемпионка «Ролан Гаррос» и US Open Ига Швентек, в полуфинале Остравы обыгравшая Екатерину Александрову 7:6, 2:6, 6:4, вышла в восьмой финал сезона (все семь выиграла).

21-летняя полька одержала 60-ю победу в сезоне и стала первой теннисисткой, которой это удалось, с 2017-го, когда ровно 60 выиграла Каролин Возняцки. 

В финале Agel Open Швентек сыграет с Барборой Крейчиковой, выигравшей восемь матчей подряд.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные