Швентек о первом матче после US Open: «У меня был трехнедельный перерыв от матчей, и после такого напряженного периода кажется, что это долго»

Первая ракетка мира прокомментировала первую победу после . снялась с их матча во втором круге в Остраве.

«У меня был трехнедельный перерыв от матчей, и после такого напряженного периода кажется, что это долго. Мне нужно было вернуть ритм, и это было непросто.

Я очень довольна, потому что матч был напряженным, я чувствовала, что мне нужно догонять Айлу. Мне нужно было найти новый уровень, и это поможет подготовиться к следующим матчам».