Швентек о первом матче после US Open: «У меня был трехнедельный перерыв от матчей, и после такого напряженного периода кажется, что это долго»

Теги WTA Айла Томлянович Ига Швентек Agel Open 2022 Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала первую победу после US OpenАйла Томлянович снялась с их матча во втором круге в Остраве. 

«У меня был трехнедельный перерыв от матчей, и после такого напряженного периода кажется, что это долго. Мне нужно было вернуть ритм, и это было непросто. 

Я очень довольна, потому что матч был напряженным, я чувствовала, что мне нужно догонять Айлу. Мне нужно было найти новый уровень, и это поможет подготовиться к следующим матчам».

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