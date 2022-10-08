Крейчикова выиграла 8-й матч подряд и вышла во 2-й финал за 2 недели

Прошлогодняя чемпионка «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова в полуфинале турнира в Остраве обыграла действующую чемпионку «Уимблдона» Елену Рыбакину – 3:6, 7:6, 6:4.

Крейчикова за девять предыдущих месяцев сезона ни на одном турнире не сыграла в полуфинале, а теперь выиграла восьмой матч подряд (четвертый подряд – у топ-30) и сыграет во втором финале за две недели.

В прошлые выходные экс-вторая ракетка мира выиграла титул в Таллине, обыграв хозяйку кортов Анетт Контавейт, а теперь стала первой чешкой в финале Остравы за три года, что турнир проходит на уровне WTA.

В матче с Рыбакиной, продолжавшемся 2:21, Крейчикова выиграла 82% очков на первой подаче и отдала два своих гейма – столько же, сколько соперница, выполнившая 17 эйсов.

В финале 26-летняя чешка сыграет с победительницей встречи Иги Швентек и Екатерины Александровой.

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