Швентек пропустит финал Кубка Билли Джин Кинг, потому что он начинается на следующий день после итогового

Первая ракетка мира Ига Швентек отказалась от участия в финале Кубка Билли Джин Кинг. Командный турнир начнется в Глазго 8 ноября – на следующий день после окончания итогового турнира WTA в Техасе.

«Я много об этом думала и обсуждала с командой и все же решила, что не сыграю в финале Кубка Билли Джин Кинг.

Мне очень грустно, потому что я всегда играю за Польшу, когда позволяет состояние, и всегда выкладываюсь по полной. Сыграть в этом году в Польше было большой честью, и я надеялась, снова сделать это в конце сезона.

Я разочарована, что теннисное руководство не смогло договориться о такой элементарной вещи как календарь, оставив нам один день на то, чтобы перелететь через полсвета. Это нездоровая ситуация, которая может спровоцировать травму.

Я поговорю с WTA и ITF и постараюсь сделать так, чтобы это изменилось. Нынешнее положение дел создает сложности не только игрокам, но и болельщикам, которые любят наш спорт», – написала чемпионка «Ролан Гаррос» и US Open.

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