Швентек пропустит финал Кубка Билли Джин Кинг, потому что он начинается на следующий день после итогового

Теги Кубок Билли Джин Кинг WTA ITF WTA Finals Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек отказалась от участия в финале Кубка Билли Джин Кинг. Командный турнир начнется в Глазго 8 ноября – на следующий день после окончания итогового турнира WTA в Техасе.

«Я много об этом думала и обсуждала с командой и все же решила, что не сыграю в финале Кубка Билли Джин Кинг.

Мне очень грустно, потому что я всегда играю за Польшу, когда позволяет состояние, и всегда выкладываюсь по полной. Сыграть в этом году в Польше было большой честью, и я надеялась, снова сделать это в конце сезона.

Я разочарована, что теннисное руководство не смогло договориться о такой элементарной вещи как календарь, оставив нам один день на то, чтобы перелететь через полсвета. Это нездоровая ситуация, которая может спровоцировать травму.

Я поговорю с WTA и ITF и постараюсь сделать так, чтобы это изменилось. Нынешнее положение дел создает сложности не только игрокам, но и болельщикам, которые любят наш спорт», – написала чемпионка «Ролан Гаррос» и US Open.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные