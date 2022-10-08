Astana Open: Стефанос Циципас — Новак Джокович прямая трансляция

Турнир Astana Open подошел к завершению, и 9 октября в 17:30 по московскому времени болельщики будут наблюдать за финальным матчем между шестой ракеткой мира Стефаносом Циципасом и седьмой ракеткой Новаком Джоковичем. Матч состоится на корте Национального теннисного центра Beeline Arena. Прямая видеотрансляция матча будет будет доступна для просмотра на сайте Sports.ru.

Редко так бывает, что в полуфиналах играют первые пять сеяных теннисистов на турнире, тем более, представляющих первую мировую десятку. А если бы еще в первом круге не проиграл Карлос Алькарас… Но он уступил, и его место в полуфинале завоевал Андрей Рублев, который уступил Стефаносу Циципасу. Греческий теннисист отлично провел матч против россиянина, хотя начало осталось за Рублевым, он выиграл первый сет. Но затем Стефанос воспользовался ошибками своего оппонента и в двух последующих сетах делал брейки, а свою подачу уже не отдавал. Матч для Циципаса стал самым сложным на турнире, во всех предыдущих поединках для побед над соперниками ему хватало двух сетов.

Циципас — Джокович прогноз на финал Astana Open 2022

Еще более интересным представлялся второй полуфинал между Новаком Джоковичем и Даниилом Медведевым. Он полностью оправдал ожидания болельщиков и как жаль, что он не дошел до своего логического конца. Медведев снялся с турнира после второго сета. А в первом он смог взять подачу Джоковича и выиграть 6 : 4, второй сет дошел до тай-брейка, в котором серб был сильнее. На этом все, техническая победа Новака. До этого матча у него проблем не было, всех своих соперников он громил вне зависимости от статуса и места в рейтинге АТР. В первом круге Джокович он прошел чилийца Кристиана Гарина, затем взял верх над Ботиком ван де Зандшульпом из Нидерландов, а в четвертьфинале оказался сильнее россиянина Карена Хачанова. Циципас будет соперником посложнее, но многие специалисты предполагали, что будущий победитель играет именно в полуфинале Джокович — Медведев.

Соперники играли между собой десять раз, начиная с 2018 года. За это время на счету Джоковича семь побед, Стефанос выигрывал трижды, причем все его победы были одержаны три-четыре года назад. Начиная с 2019 года выигрывал только Джокович. Четырежды теннисисты встречались в финалах разных турниров, и тут Новак всегда побеждал, а вот на харде из пяти поединков три победы на счету Циципаса. Букмекеры считают шансы серба более предпочтительными. «Лига Ставок» предлагает на победу Джоковича коэффициент 1,31, на выигрыш Циципаса — 3,35.

Где смотреть Astana Open 2022