Циципас — Джокович прогноз на финал Astana Open 2022

К сожалению, в финале теннисного турнира Astana Open россиян не будет, хотя шансы у Андрея Рублева и Даниила Медведева были очень хорошие, но оба уступили своим соперникам. Теперь 9 октября на корте Национального теннисного центра Beeline Arena в финале сыграют Стефанос Циципас и Новак Джокович. Матч начнется в 17:30 по московскому времени.

Astana Open: Стефанос Циципас — Новак Джокович прямая трансляция

Греческий теннисист Стефанос Циципас в каждом матче проявлял характер на турнире. Несколько раз он вытягивал сеты в свою пользу на тай-брейках, но самый сложный поединок ждал его в полуфинале против отлично мотивированного Андрея Рублева. Ход матча подтвердил, что встречаются равные соперники. В прогнозах накануне недостатка не было, но все же большинство специалистов отдавали предподчение Стефаносу. Так в итоге и получилось. Матч прошел в упорной борьбе и греку понадобилось сыграть все три сета, чтобы преодолеть сопротивление Рублева. Новак Джокович играл против другого россиянина Даниила Медведева, этот поединок болельщики ждали с еще большим нетерпением и спортсмены их не подвели. Первая партия осталась за Даниилом, во второй каждый теннисист брал свою подачу, и дело дошло до тай-брейка, где Джокович оказался сильнее. Каково же было разочарование публики, когда после второго сета Медведев отказался от продолжения борьбы. Скорее всего, виной стала травма, хотя внешне это никак не проявлялось. В итоге финал Циципас — Джокович.

покрытие корта — хард в помещении

рейтинг ATP Циципаса — 6

победы/поражения Циципаса в 2022 году — 52/18

победы Циципаса на харде в помещении — 9/3

рейтинг ATP Джоковича — 7

победы/поражения Джоковича в 2022 году — 33/6

победы/поражения Джоковича на харде в помещении — 9/1

Факты и статистика перед матчем Циципас — Джокович

Стефанос Циципас в очередной раз подтвердил, что ему хорошо удаются полуфиналы, в шести последних он одержал пять побед. С финалами статистика хуже, тем более с финалами против Джоковича. Два последних греческий теннисист проиграл.

Статистика личных встреч Циципас — Джокович

Предстоящий поединок между теннисистами будет одиннадцатым по счету. В данный момент на счету серба семь побед против трех у оппонента. Интересно, что свои победы Циципас одержал в 2018 и 2019 годах, с тех пор неизменно выигрывает Джокович. Четыре раза соперники встречались в финалах различных турниров, и все время победы оказывались за Джоковичем. С другой стороны, все свои победы Стефанос одержал на харде, тут он ведет 3 – 2.

Прогноз на матч Циципас — Джокович

Джокович находится в потрясающей форме, хотя с Медведевым ему пришлось традиционно тяжело. Примерно таким будет матч и с Циципасом. Впрочем, букмекеры, судя по ставкам, считают, что Новак не испытывает больших проблем. «Лига Ставок» предлагает на его победу коэффициент 1,31, успех Циципаса оценивается коэффициентом 3,35.

Наш прогноз: в пользу Джоковича говорит его опыт и умение играть решающие поединки. Циципаса часто в них подводили нервы. Поэтому стоит согласиться с выводами букмекеров и отдать победу сербу в двух сетах.

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