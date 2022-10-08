Даниил Медведев: «При 1:0 на тай-брейке почувствовал щелчок в левой ноге. После розыгрыша понял, что, даже если выиграю, завтра не выйду»

Даниил Медведев, снявшийся с полуфинала в Астане против Новака Джоковича, рассказал о повреждении.

«При 1:0 на тай-брейке почувствовал щелчок в левой ноге. Сначала на секунду прямо во время розыгрыша подумал, что, может, судорога – матч тяжелый был. После очка почувствовал, что скорее всего не судорога и что, видимо, впервые, как в футболе, почувствовал, что потянул мышцу, прямо во время игры. Даже голова немного закружилась, не знал, что делать, потому что понял, что даже если вдруг выиграю, завтра, скорее всего, на матч не выйду. Знал, что 5-10 очков еще могу доиграть, поэтому тай-брейк играл как мог, но если бы дальше играл третий сет, мог бы полностью порвать мышцу, и в этом нет никакого смысла. Обидно, досадно, но бывает.

Сейчас мне ходить тяжело, наступать тяжело на ногу. Вернусь в Монако сделаю снимок, и посмотрим. У меня есть в команде человек, который работает с футбольным клубом «Монако», там такие травмы бывают чаще, и он больше будет знать, сколько это недель. Сегодня пять-десять очков я еще мог добегать, но полный сет – это до свидания.

Матч был крутой, и я чувствовал, что идет борьба. То, как я себя в плане тенниса чувствовал на этом турнире, было лучшим с Австралии, – и сразу настроение поднимается, адреналин. Обидно, что тело чуть подвело, но опять же у меня такое впервые».

В живой Чемпионской гонке ATP по итогам субботы Медведев идет пятым. Первые четыре игрока уже квалифицировались на итоговый турнир сезона, где сыграют восемь человек, но среди них нет Новака Джоковича, которому как действующему чемпиону «Шлема» достаточно закончить регулярный сезон в топ-20.

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