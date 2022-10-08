Джокович о Медведеве: «Он как стена, его невозможно пробить. Про меня тоже соперники говорили такое. Теперь я понимаю, каково это»

21-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович поделился эмоциями от выхода в финал турнира ATP в Астане. Соперник серба по финалу Даниил Медведев снялся с матча перед решающим сетом (4:6, 7:6).

«Я удивлен, что он снялся, – он выглядел абсолютно нормально. Разве что последние семь-восемь розыгрышей, может, двигался чуть медленнее. Но все равно я в шоке. Я был готов биться за третий сет.

Надеюсь, с Даниилом все будет в порядке. Я хорошо его знаю, он отличный парень и настоящий боец и не стал бы сниматься с матча, если бы не чувствовал, что не может продолжать или что может усугубить травму. Он сказал, что потянул отводящую мышцу.

Матч был очень упорный, особенно второй сет. Я бы сказал, что он в обоих сетах играл лучше. Я боролся и искал способы – во втором сете нашел, но все равно немного огорчен за турнир и зрителей, которые следили за матчем с интересом.

Когда мячи распушились, и ими стало труднее забить, мы много играли укороченными. Его невозможно пробить – он как стена, все достает. Про меня тоже соперники говорили такое. А теперь я понимаю, каково это – когда на противоположной стороне корта не ошибаются и за каждое очко заставляют бороться».

В финале Джокович сыграет со Стефаносом Циципасом, у которого по личным встречам ведет 7-2 и выиграл шесть последних.