Astana Open: Карен Хачанов — Новак Джокович прямая трансляция

Россиянин Карен Хачанов 7 октября в третьем четвертьфинале теннисного турнира Astana Open 2022 встретится с сербом Новаком Джоковичем. Матч состоится в Национальном теннисном центре Beeline Arena. Начало не ранее 15:00 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на сайте Sports.ru.

Карен на недавнем турнире Большого шлема US Open смог достичь наивысшего достижения в карьере на мейджорах. Он вышел в полуфинал, где уступил норвежцу Касперу Рууду. Затем у Хачанова последовал перерыв, в течение месяца он не принимал участия в турнирах ATP. И вот в Астане он снова показывает хороший теннис. В первом круге он преодолел сопротивление американца Максима Кресси, во втором оказался сильнее хорвата Марина Чилича. Причем на победу Карен поборолся в трех сетах. Хватит ли сил на матч с Джоковичем, увидим во время трансляции, желания Карену точно не занимать.

Хачанов — Джокович прогноз на четвертьфинал Astana Open 2022

Новак Джокович полон сил и энергии. Из-за своего негативного отношения к прививкам от коронавируса он пропустил в этом году два турнира Большого шлема. Все это стоило потери рейтинговых очков и теперь он только седьмой в мире. Однако по тому, как серб проходит своих соперников в Астане этого не скажешь. В первом круге Джокович легко обыграл чилийца Кристиана Гарина, отдав ему всего два сета. Во втором затратил немногим больше времени на Ботика ван де Зандшульпа из Нидерландов — 6 : 3, 6 : 1. Теперь многие прочат сербу такую же победу в двух сетах над Хачановым.

Соперники встречались девять раз, у Джоковича подавляющее преимущество — восемь побед и одно поражение. Правда, проиграл серб в довольно знаковом поединке, в финале парижского мастерса в 2018 году. С тех пор на любом покрытии Джокович всегда обыгрывал своего предстоящего оппонента. «Лига Ставок» предлагает на победу Карена коэффициент 5,60, выход в полуфинал Джоковича оценивается коэффициентом 1,14.