Хачанов — Джокович прогноз на четвертьфинал Astana Open 2022
В третьем четвертьфинальном матче на теннисном турнире Astana Open встретятся россиянин Карен Хачанов и один из самых титулованных теннисистов серб Новак Джокович. Встреча состоится в Национальном теннисном центре Beeline Arena 7 октября, ориентировочное начало матча в 15:00 по московскому времени.
Несмотря на всего третий год проведения турнира в Казахстане он собрал довольно статусных участников. Неудивительно и пристальное внимание к нему всего теннисного мира. Теперь настала пора решающих матчей. Карен Хачанов после относительного успеха на US Open, где он смог добраться до полуфинала, целый месяц не принимал участие в турнирах. В первом круге Карен разобрался в двух сетах с американцем Максимом Кресси, во втором в трех взял верх над хорватом Марином Чиличем. Но Новак Джокович соперник иного уровня. Сербский теннисист пропустил в этом году два турнира Большого шлема и потерял звание первой ракетки мира. Зато теперь видно, с каким огромным желанием он играет. В двух матчах на турнире он отдал соперникам всего шесть сетов и без проблем обыграл сначала Кристиана Гарина, а затем Ботика ван де Зандшульпа.
- покрытие корта — хард в помещении
- рейтинг ATP Хачанова — 18
- победы/поражения Хачанова в 2022 году — 33/21
- победы/поражения Хачанова на харде в помещении — 3/1
- рейтинг ATP Джоковича — 7
- победы/поражения Джоковича в 2022 году — 31/6
- победы Джоковича на харде в помещении — 7/1
Факты и статистика перед матчем Хачанов — Джокович
Далеко не в пользу Карена тот факт, что с соперниками из первой десятки мирового рейтинга он играет крайне неудачно. Четырнадцать последних таких матчей он проиграл. Новак Джокович из десяти предыдущих четвертьфинальных матчей одержал победу в восьми.
Статистика личных встреч Хачанов — Джокович
Спортсмены провели между собой девять поединков. Подавляющее преимущество на стороне сербского теннисиста, он выигрывал в восьми матчах и на любых покрытиях. Единственную победу и очень значимую Карен Хачанов одержал в 2018 году в финале BNP Paribas Masters в Париже. Случилась она как раз на харде.
Прогноз на матч Хачанов — Джокович
Букмекеры полностью на стороне Джоковича, что неудивительно, учитывая его уверенную игру в последних матчах. «Лига Ставок» предлагает на победу серба коэффициент 1,14, успех Хачанова оценивается коэффициентом 5,60.
Наш прогноз: Карен постарается сыграть лучше предыдущих оппонентов серба, может быть, ему даже удастся взять один сет, но слишком разный уровень тенниса показывают сейчас эти спортсмены. Все-таки Джокович сможет сломить сопротивление россиянина и окажется сильнее в двух сетах.
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