Хачанов — Джокович прогноз на четвертьфинал Astana Open 2022

В третьем четвертьфинальном матче на теннисном турнире Astana Open встретятся россиянин Карен Хачанов и один из самых титулованных теннисистов серб Новак Джокович. Встреча состоится в Национальном теннисном центре Beeline Arena 7 октября, ориентировочное начало матча в 15:00 по московскому времени.

Несмотря на всего третий год проведения турнира в Казахстане он собрал довольно статусных участников. Неудивительно и пристальное внимание к нему всего теннисного мира. Теперь настала пора решающих матчей. Карен Хачанов после относительного успеха на US Open, где он смог добраться до полуфинала, целый месяц не принимал участие в турнирах. В первом круге Карен разобрался в двух сетах с американцем Максимом Кресси, во втором в трех взял верх над хорватом Марином Чиличем. Но Новак Джокович соперник иного уровня. Сербский теннисист пропустил в этом году два турнира Большого шлема и потерял звание первой ракетки мира. Зато теперь видно, с каким огромным желанием он играет. В двух матчах на турнире он отдал соперникам всего шесть сетов и без проблем обыграл сначала Кристиана Гарина, а затем Ботика ван де Зандшульпа.

покрытие корта — хард в помещении

рейтинг ATP Хачанова — 18

победы/поражения Хачанова в 2022 году — 33/21

победы/поражения Хачанова на харде в помещении — 3/1

рейтинг ATP Джоковича — 7

победы/поражения Джоковича в 2022 году — 31/6

победы Джоковича на харде в помещении — 7/1

Факты и статистика перед матчем Хачанов — Джокович

Далеко не в пользу Карена тот факт, что с соперниками из первой десятки мирового рейтинга он играет крайне неудачно. Четырнадцать последних таких матчей он проиграл. Новак Джокович из десяти предыдущих четвертьфинальных матчей одержал победу в восьми.

Статистика личных встреч Хачанов — Джокович

Спортсмены провели между собой девять поединков. Подавляющее преимущество на стороне сербского теннисиста, он выигрывал в восьми матчах и на любых покрытиях. Единственную победу и очень значимую Карен Хачанов одержал в 2018 году в финале BNP Paribas Masters в Париже. Случилась она как раз на харде.

Прогноз на матч Хачанов — Джокович

Букмекеры полностью на стороне Джоковича, что неудивительно, учитывая его уверенную игру в последних матчах. «Лига Ставок» предлагает на победу серба коэффициент 1,14, успех Хачанова оценивается коэффициентом 5,60.

Наш прогноз: Карен постарается сыграть лучше предыдущих оппонентов серба, может быть, ему даже удастся взять один сет, но слишком разный уровень тенниса показывают сейчас эти спортсмены. Все-таки Джокович сможет сломить сопротивление россиянина и окажется сильнее в двух сетах.

Где смотреть Astana Open 2022

Результаты Астана Опен за 7 октября