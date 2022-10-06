Кириос о победе над Майхржаком: «Проиграв первый сет, я нисколько не сомневался, что выиграю матч. Успешные выступления на ТБШ придали мне уверенности»

20-я ракетка мира прокомментировал победу над Камилом Майхржаком в Токио (3:6, 6:2, 6:2). Кириос выполнил в матче 22 эйса.

«Проиграв первый сет, я нисколько не сомневался, что выиграю матч. Просто нужно было снова делать то, что у меня хорошо получается, – играть в быстрый и агрессивный теннис.

Сейчас я очень уверен в своей игре, поэтому не сомневаюсь в себе, даже когда уступаю по партиям. Успешные выступления на «Больших шлемах» придали мне уверенности, что даже если я проиграю сет, то все равно смогу зацепиться и повысить свой уровень в матче.

Я весь год хорошо подавал. Я знаю, что если подаю так, как могу, то соперник не сделает брейк».

В четвертьфинале австралиец встретится с или Хироки Морией.

«Фриц, безусловно, невероятный игрок. Он провел великолепный год. Он играет очень агрессивно, отлично подает и очень опасен с обеих сторон.

Мория будет играть дома, и его поддержит японская публика. Меня в любом случае ждет тяжелый матч».

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