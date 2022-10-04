Кириос о турнире в Токио: «Корт явно быстрее по сравнению с обычными хардовыми турнирами, но мне это нравится»

20-я ракетка мира прокомментировал победу над Чунь Синь Тсеном в первом круге в Токио (6:3, 6:1).

«Я играл очень уверенно. Начал немного медленно, но я мало играю, поэтому трудно сразу же вернуться в соревновательный ритм. Но как только я взял первый гейм на своей подаче, то снова обрел форму и очень хорошо заиграл».

Также он поделился мнением о покрытии на турнире.

«Корт явно быстрее по сравнению с обычными хардовыми турнирами. Если честно, я не жалуюсь. Парням с мощной подачей и тем, кто любит рано встречать мяч и играет плоским бэкхендом такое покрытие подходит.

За таким теннисом интересно наблюдать: агрессивная игра, выходы к сетке, мощные подачи. Я думаю, что именно такой теннис нравится болельщикам. Корт, пожалуй, побыстрее, чем обычно, но мне это нравится».

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