Джокович о матче с Сафиуллиным: «На корте я был довольно эмоционален, испытывал большое напряжение. Это был и результат его агрессивной игры»

прокомментировал победу над в полуфинале турнира в Тель-Авиве – 6:1, 7:6. Серб подавал на матч при счете 5:4 во втором сете.

«По-моему, матч был очень напряженным – особенно второй сет. Должен сказать, что на корте я был довольно эмоционален, испытывал большое напряжение. Это был и результат его агрессивной игры. У него мощная подача, и когда у него есть время, он очень надежен.

Я знал, что должен держаться и что во втором сете он точно прибавит – так и получилось. Я подавал на матч и провел пару плохих розыгрышей, но нужно отдать ему должное за то, как он боролся.

Это был приятный вечер на корте».

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