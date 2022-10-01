Джокович одержал 10-ю победу подряд и вышел в 127-й финал

Экс-первая ракетка мира в полуфинале турнира в Тель-Авиве обыграл – 6:1, 7:6.

Для серба это 10-я победа на индивидуальных турнирах подряд. Он выиграл , после чего не играл больше двух месяцев, поскольку его не пускали в Северную Америку из-за отсутствия прививки против коронавируса.

На командном Кубке Лэйвера, который формально считается турниром ATP, серб выиграл один матч и потерпел одно поражение.

В Тель-Авиве Джокович вышел в 127-й финал уровня в карьере и поборется за 89-й титул.

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