Карлос Алькарас: «Медведев говорил, что чувствует давление из-за первого места. Возможно, это эффект Кубка Дэвиса, но для меня сейчас все довольно просто»

Карлос Алькарас поделился впечатлениями от Кубка Дэвиса, где провел первые матчи в статусе №1 и чемпиона US Open. Сборная Испании пробилась в четвертьфинал.

«Если честно, обычная неделя. Я приехал сюда с одной целью: хотел отдать все силы сборной Испании, не думая о том, что я теперь №1 в мире и только что выиграл турнир «Большого шлема». Я стремился сделать все возможное, чтобы помочь команде.

Лидерство в рейтинге и победа на таком важном турнире, как US Open, придает дополнительную мотивацию и уверенность. Я свободно бил по мячу, спокойно двигался. Несмотря на то, что я не был свежим, уверенность была.

Я слышал, говорил, что чувствует давление из-за первого места и что он не ожидал, что это будет так трудно. Возможно, это эффект Кубка Дэвиса, когда нашу команду поддерживает много болельщиков, но для меня сейчас все довольно просто».

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