Карлос Алькарас: «Большая тройка вдохновляет меня на то, чтобы попытаться их догнать. Это почти невозможно, но я буду работать»

19-летний Карлос Алькарас рассказал о своих целях. После победы на US Open он стал самым молодым №1 рейтинга в истории.

«Большая тройка вдохновляет меня на то, чтобы попытаться их догнать. Это почти невозможно, но я буду работать и хочу, чтобы меня запомнили как равного им».

Алькарас спешит к величию. Он самый молодой №1 в истории и вошел в топ-10 юных чемпионов «Большого шлема»

Алькарас в среду был в одном ударе от вылета с US Open, а сегодня – чемпион, №1 и легенда

Карлос Алькарас – новый гигант мужского тенниса. Рассказываем, откуда он взялся

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