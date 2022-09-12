Алькарас рассказал, о чем думал, когда плакал после победы на US Open: «О маме. И о дедушке»

прокомментировал победу на . В финале он обыграл – 6:4, 2:6, 7:6, 6:3.

Как и Рууд, сначала он выразил соболезнования жертвам теракта 11 сентября.

«Как и Каспер, я сначала хочу поговорить о сегодняшнем дне. Хочу сказать, что мыслями я со всеми вами».

Потом Алькарас прокомментировал то, что всего в 19 лет выиграл «Большой шлем» и станет самым молодым №1 в истории.

«Я об этом мечтал с детства – стать №1 в мире, чемпионом «Большого шлема». Я много работал.

Мне сейчас трудно говорить, очень много эмоций.

Я старался этого достичь, мы с командой и семьей много работали. И мне всего 19, так что все сложные решения принимают родители и команда. Это особенный момент».

Также Алькарас рассказал, о чем думал, когда плакал после матча.

«О маме. Она не приехала.

И о дедушке. Я думал о них. Многие родственники приехали, но многие не смогли. И я думал о всех них».

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