Рууд о выносливости Алькараса: «Вроде бы ему помогает врач Надаля»

Каспер Рууд отметил физподготовку Карлоса Алькараса после поражения в финале US Open.

19-летний испанец стал чемпионом, выиграв семь матчей за 23 часа и 39 минут. Никто в официальной истории ATP не проводил больше времени на корте в рамках одного турнира (данные есть только с 1999 года).

«Я думал о том, сколько времени он провел на корте и что его матчи заканчивались поздно.

Но да, он молод. Он быстро восстанавливается. Сегодня он выглядел свежо, как всегда. Так что не скажу, что это сюрприз, потому что он сильный парень, много работает, все делает правильно.

Но впечатляет, что он проводил четырехчасовые, пятичасовые матчи, но все равно сохранил энергию. Нужно отдать ему должное. Его команда проделывает отличную работу.

Вроде бы ему помогает врач Надаля. Это мастер своего дела. Он смог сохранить тело Рафы свежим и готовым ко многим турнирам «Большого шлема». Так что Карлосу хорошо помогают, они все делают правильно.

Конечно, это впечатляет».

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