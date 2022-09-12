Каспер Рууд: «Продолжу погоню за титулом «Большого шлема» и первой строчкой рейтинга»

прокомментировал поражение в финале – 4:6, 6:2, 6:7, 3:6 против .

Рууд начал интервью на церемонии награждения с того, что вспомнил жертв теракта 11 сентября 2001 года.

«Перед тем, как мы начнем говорить о теннисе, я хочу кое-что сказать. Я знаю, что для американцев это эмоциональная дата. Я помолился за всех, кто потерял жизнь в этой трагедии, случившейся в этом городе, в вашей прекрасной стране.

Я соболезную всем, кто потерял близких людей. Мы никогда не забудем».

После этого он прокомментировал свои успехи в этом сезоне: он вышел в два финала на «Больших шлемах» и станет второй ракеткой мира.

«Трудно объяснить все. Но дела идут очень хорошо, и я очень рад. Сегодня был особенный вечер, мы с Карлосом оба знали, за что играем, что на кону.

Здорово, что теперь мы станем №1 и №2 в рейтинге. Я считаю, что это заслуженно. Конечно, я хотел бы стать №1, но №2 – это тоже хорошо. И я продолжу погоню за титулом «Большого шлема» и первой строчкой».

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