Джоковичу отменят запрет на въезд в Австралию (Herald Sun)

21-кратный чемпион «Больших шлемов» сможет принять участие в в 2023 году, сообщает Hindustan Times со ссылкой на Herald Sun.

По данным австралийского издания, новый министр иммиграции Эндрю Джайлс решил отменить трехлетний запрет на въезд Джоковича. Для этого серб должен подать апелляцию.

Напомним, Джокович автоматически получил запрет на въезд после того, как была аннулирована его виза. Прошлое правительство официально признало его угрозой общественной безопасности, потому что он может спровоцировать антипрививочные настроения.

Джокович – антиваксер? Он говорит, что нет, но из-за нежелания прививаться пропустил второй «Шлем»

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