Директор Australian Open о том, сыграет ли Джокович на турнире в 2023 году: «Мы делаем все возможное. У нас ему всегда рады»

Крэйг Тайли ответил, сможет ли Новак Джокович сыграть на Australian Open-2023.

«Мы делаем все возможное. Понятно, что не я принимаю решение, но Новаку у нас всегда рады. Он знает, что многим в Австралии нравится смотреть, как он играет.

Решение должны принимать другие. До Australian Open-2023 еще много времени. Сейчас нужно наслаждаться его победой на «Уимблдоне». Новак играл превосходно и заслужил победу. Рад за него и его команду.

Это был трудный год, но на Центральном корте «Уимблдона» он практически непобедим. Новак проделал замечательную работу, искренне его поздравляю».

По информации Daily Mail, в руководстве Tennis Australia уверены, что Джокович сможет сыграть на Australian Open. Ожидается, что новый премьер-министр снимет с него трехлетний запрет на въезд в страну.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе