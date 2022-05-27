Джокович о том, что в Австралии сменилось правительство: «Не знаю, восстановят ли мне визу. Я зла не держу. Хотел бы поехать и сыграть Australian Open»

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Новак Джокович высказался о возможном возвращении в Австралию, откуда его депортировали в начале года. На прошлой неделе в стране прошли парламентские выборы, и правительство, которые приняло решение о депортации, сменилось.

«Я слышал об этом, но не знаю, восстановят ли мне визу, смогу ли я вернуться в Австралию. Я бы хотел. Хотел бы поехать и сыграть Australian Open.

Я зла не держу. Как вышло, так и вышло. Если будет возможность вернуться в Австралию и сыграть там, где я добился наибольших успехов, я буду очень рад. Посмотрим».

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