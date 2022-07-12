Tennis Australia считает, что правительство отменит запрет на въезд Джоковича. Новый премьер-министр – поклонник тенниса (Daily Mail)

Руководство австралийского тенниса уверено, что Новак Джокович сможет сыграть на Australian Open, сообщает Daily Mail.
Ожидается, что новый премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отнесется к делу Джоковича не так, как его предшественник. Альбанезе – большой поклонник тенниса и сам играет несколько раз в неделю.
По информации издания, премьер-министр ведет тесный диалог с Tennis Australia и будет готов отменить трехлетний запрет на въезд.
Представители Tennis Australia сказали, что решение принимают не они, но ожидается, что Джокович сможет участвовать.
Напомним, 21-кратный чемпион «Больших шлемов» может пропустить US Open из-за ковидных ограничений, действующих на данный момент в США.
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