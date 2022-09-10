Тиафу о том, что Мишель Обама пришла на его матч: «Я ее увидел и сорвал прием. Она теперь думает, что я лох»

Фрэнсис Тиафу прокомментировал то, что бывшая первая леди США Мишель Обама пришла на его матч с Карлосом Алькарасом. Американец проиграл в полуфинале US Open со счетом 7:6, 3:6, 1:6, 7:6, 3:6.

«Я увидел ее при счете 2:1 в первом сете, и меня это смутило. Она посмотрела на меня. Это было до того, как ее объявили и вывели на большой экран.

Так вот, я ее увидел и сорвал прием. Она теперь думает, что я лох (улыбается).

Увидеть ее на трибунах было безумием. Сегодня многих можно было встретить. Думаю, мы все знаем, что она для нас значит.

Было невероятно встретиться с ней после матча. Мы виделись и раньше, но при других обстоятельствах. А сейчас она пришла, чтобы посмотреть мой матч. Она была очень рада меня видеть.

Да, невероятно. Невероятная ночь».

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