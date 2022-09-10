Тиафу установил рекорд US Open, выиграв все восемь тай-брейков по ходу турнира

Американец Фрэнсис Тиафу завершил выступление на , в полуфинале проиграв – 7:6, 3:6, 1:6, 7:6, 3:6.

В этом году Тиафу провел на US Open восемь тай-брейков и не проиграл ни одного. Это рекорд турнира.

Ранее три игрока выигрывали семь тай-брейков на US Open: Юнис Эль-Айнауи в 2003-м (7:1), в 2014-м (7:1) и . Американец это делал дважды – в 2001-м выиграл семь из 10, а в 2000-м установил рекорд, выиграв семь из семи.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе