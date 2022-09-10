Рууд – девятый действующий игрок, у которого больше одного финала ТБШ

Седьмая ракетка мира Каспер Рууд на US Open второй раз в сезоне и карьере вышел в финал турнира «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» норвежец уступил Рафаэлю Надалю.
Рууд стал девятым действующим игроком, у которого больше одного финала ТБШ.
Кроме него это:
- Новак Джокович (32 финала, выиграл 21);
- Роджер Федерер (31 финал, выиграл 20);
- Рафаэль Надаль (30 финалов, выиграл 22);
- Энди Маррей (11 финалов, выиграл три);
- Стэн Вавринка (4 финала, выиграл три);
- Доминик Тим (4 финала, выиграл один);
- Даниил Медведев (4 финала, выиграл один);
- Марин Чилич (3 финала, выиграл один).
Кроме того, формально не завершил карьеру Хуан Мартин дель Потро, игравший в двух финалах US Open. Однако с 2019 года аргентинец из-за травмы колена провел всего один матч, после которого сказал, что он, скорее всего, был последним.
За титул US Open Рууд сыграет с Карлосом Алькарасом или Фрэнсисом Тиафу.
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