Рууд – девятый действующий игрок, у которого больше одного финала ТБШ

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Седьмая ракетка мира Каспер Рууд на US Open второй раз в сезоне и карьере вышел в финал турнира «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» норвежец уступил Рафаэлю Надалю.

Рууд стал девятым действующим игроком, у которого больше одного финала ТБШ.

Кроме него это:

Кроме того, формально не завершил карьеру Хуан Мартин дель Потро, игравший в двух финалах US Open. Однако с 2019 года аргентинец из-за травмы колена провел всего один матч, после которого сказал, что он, скорее всего, был последним.

За титул US Open Рууд сыграет с Карлосом Алькарасом или Фрэнсисом Тиафу.

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