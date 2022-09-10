Рууд – девятый действующий игрок, у которого больше одного финала ТБШ

Седьмая ракетка мира на US Open второй раз в сезоне и карьере вышел в финал турнира «Большого шлема». На норвежец уступил Рафаэлю Надалю.

Рууд стал девятым действующим игроком, у которого больше одного финала ТБШ.

Кроме него это:

(32 финала, выиграл 21);

(31 финал, выиграл 20);

(30 финалов, выиграл 22);

(11 финалов, выиграл три);

(4 финала, выиграл три);

(4 финала, выиграл один);

(4 финала, выиграл один);

(3 финала, выиграл один).

Кроме того, формально не завершил карьеру , игравший в двух финалах US Open. Однако с 2019 года аргентинец из-за травмы колена провел всего один матч, после которого сказал, что он, скорее всего, был последним.

За титул US Open Рууд сыграет с или .

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