Гарсия о том, что ей нужно улучшать после US Open: «Список слишком длинный. Мы до завтра будем сидеть»

17-я ракетка мира поделилась эмоциями после поражения от в полуфинале .

– Конечно, я нервничала, это нормально. Я нервничала с первого круга. Все матчи много значат, хочется выиграть каждый.

Это был полуфинал, и ты знаешь, что принесет победа и чего хочешь достичь. Мечтаешь об этом с самого детства.

Начало матча было не лучшим. Я допустила несколько ошибок в важных розыгрышах. Руки и ноги двигались не так хорошо. Если я чуть медленнее и не играю в свой теннис, сразу могут возникнуть ошибки.

Я делала все возможное. Продолжала бороться, рисковать, потому что так я играю. Именно это принесло мне столько побед за последние пару месяцев.

Я продолжала бороться, даже если иногда играла очень плохо. Но такой у меня настрой, и я не собираюсь сдаваться.

Она очень хорошо подавала. Много попадала первым мячом, особенно в первом сете и на старте второго. В конце второго у меня появились возможности на ее второй подаче. Но она очень хорошо справлялась на моей, всегда принимала первый мяч.

Сегодня я позже подходила к мячу, двигалась не так быстро. Хорошие удары приносили мало очков. Она мне ничего не дарила.

– Вы несколько раз сказали, что во многом можете прибавить. Над чем хотите поработать?

– Не могу сказать, список слишком длинный. Мы до завтра будем сидеть. Слишком много всего.

– Настолько длинный?

– Да, очень. Бэкхенд по линии не работал, а он был нужен (улыбается).

Столько всего. Мы пока не обсудили матч с командой, был неподходящий момент. Я была на грани срыва. Думаю, мы поговорим завтра, подведем итоги этих трех недель и посмотрим, что можно сделать.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе