Жабер о втором подряд финале ТБШ: «Чувствую, что лучше готова взять титул. Сделаю выводы из предыдущих финалов – особенно на «Уимблдоне»

Пятая ракетка мира сравнила настрой, с которым подошла к финалам «Уимблдона» и .

– Я лучше осознаю, что я в финале. На «Уимблдоне» казалось, что все это сон, я не могла поверить. Даже сразу после матча просто пошла по своим делам и не понимала, что это уже потрясающее достижение.

Но сейчас я постепенно привыкаю, радует, что я подтвердила результат , и люди не особо удивлены, что я в финале, просто играю и играю, делаю свое дело.

Возможно, теперь я лучше понимаю, что делать в финале. Знаю, что будет очень сложно, но сейчас нужно показать максимум.

Я чувствую, что лучше готова взять титул. Сделаю выводы из предыдущих финалов – особенно на «Уимблдоне». В борьбе за титул выложусь по полной.

– Что вы узнали о себе в этом году, добившись всего этих результатов?

– Для меня важно проговаривать, чего я хочу добиться. Помню, как говорила, что хочу войти в топ-5, выиграть турнир «Большого шлема» и отобраться на итоговый. Два пункта уже есть, надеюсь, скоро осуществится еще один.

Я много узнаю о своей игре, о своем стиле, о том, что могу делать на корте. Сейчас я учусь как можно лучше реализовывать свой потенциал.

Особенно это касается предматчевых разговоров с тренером: я понимаю, что теперь могу делать на корте все, на что способна и что хочу. Для меня это удивительно. Я так часто сама себя удивляю. Все отлично складывается, особенно этот турнир.

Надеюсь, я не сбавлю обороты. Конечно, умение справляться со стрессом и эмоциями тоже помогает мне делать на корте все, что я хочу.

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