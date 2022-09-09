Жабер о разгроме Гарсия в 1/2 US Open: «Впервые в жизни на 100% следовала плану тренера. Он доволен»

Пятая ракетка мира прокомментировала победу над в полуфинале (6:1, 6:3).

– Если честно, я провела отличный матч. Впервые в жизни на 100% следовала плану тренера (улыбается). Хорошо получилось. Он доволен. Ему нечего было сказать после матча.

Она была очень уверена в себе, поэтому я должна была с самого начала навязать свою игру, и это отлично работало до конца матча.

– Какой план предложил ваш тренер?

– В плане тактики он сказал играть ей под бэкхенд, потому что она очень доминировала с форхенда. Посоветовал сосредоточиться на одной стороне. Много разных вещей насчет подачи. Я знала, что она будет атаковать после любого удара.

Думаю, тактически я очень хорошо справилась. Я следовала тактике даже в важных розыгрышах, вовремя вносила коррективы.

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