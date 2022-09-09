Гарсия об эмоциях после вылета с US Open: «У меня случился небольшой срыв, но сейчас все под контролем. Посмотрим, надолго ли»

17-я ракетка мира поделилась эмоциями после поражения на . Француженка в полуфинала уступила (1:6, 3:6).

«Да, вы, журналисты, не всегда видите то, что происходит за кулисами. У меня случился небольшой срыв, но сейчас все под контролем. Посмотрим, надолго ли.

Знаете, как это бывает. Конечно, я разочарована сегодняшним матчем, провела его не лучшим образом. Но есть и положительные моменты: полуфинал, большой скачок в рейтинге. Я знаю, где стояла несколько месяцев, несколько лет назад. Так что лучше обратить внимание на плюсы.

Разумеется, завтра мы постараемся как можно лучше разобрать этот матч, потому что я уверена, что он может многому меня научить и дать надежду на будущее».

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