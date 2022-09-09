Жабер вышла в финал второго «Большого шлема» подряд и вернется на вторую строчку рейтинга

Пятая ракетка мира Онс Жабер в полуфинале US Open разгромила Каролин Гарсия – 6:1, 6:3. Она прервала 13-матчевую беспроигрышную серию француженки.
Жабер вышла в финал на втором турнире «Большого шлема» в карьере и подряд. На «Уимблдоне» она проиграла решающий матч Елене Рыбакиной.
Всего для представительницы Туниса это будет десятый финал в карьере и шестой – в сезоне. На ее счету два титула в 2022-м и три в целом.
За трофей US Open она поборется с Игой Швентек или Ариной Соболенко.
По итогам турнира Жабер вернется на вторую строчку рейтинга.
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