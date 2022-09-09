Жабер вышла в финал второго «Большого шлема» подряд и вернется на вторую строчку рейтинга

Пятая ракетка мира в полуфинале разгромила – 6:1, 6:3. Она прервала 13-матчевую беспроигрышную серию француженки.

Жабер вышла в финал на втором турнире «Большого шлема» в карьере и подряд. На она проиграла решающий матч .

Всего для представительницы Туниса это будет десятый финал в карьере и шестой – в сезоне. На ее счету два титула в 2022-м и три в целом.

За трофей US Open она поборется с или .

По итогам турнира Жабер вернется на вторую строчку рейтинга.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе