Соболенко о настроении после поражении от Швентек: «Как сказать? Не очень хорошее»

Шестая ракетка мира поделилась эмоциями после поражения от в полуфинале (6:3, 1:6, 4:6).

– Как ваше настроение?

– Как сказать? Не очень хорошее.

– Что сегодня сыграло ключевую роль?

– Всего несколько розыгрышей. Она очень, очень хорошо играла в решающие моменты. Да, она отлично справилась.

– Не могли бы вы немного рассказать о своем настрое перед матчем. На вас как-то повлияла серия из трех поражений от Швентек?

– Нет, я бы сказала, что в первых трех матчах, которые мы провели в этом году, я была совсем другой. Это была не я. Это была теннисистка, которая просто пыталась выжить без подачи, без своей игры.

Сегодня была моя настоящая игра. Я не думала об этих первых трех матчах, потому что знала, что там была не я. Тогда я ничего не могла сделать, у меня многое не получалось.

Сегодня у меня было много шансов, и я ими просто не воспользовалась.

– Сможете в ближайшее время извлечь положительный опыт из того, чего вам удалось добиться на этом турнире?

– Конечно. Этот турнир принес много позитива после такого тяжелого года. Перед US Open я не ждала от себя побед, но у меня получилось. Я заиграла лучше, и мне нужно продолжать стараться, бороться, делать все, что в моих силах. Думаю, дальше будет лучше.

Как я уже говорила, если не в этом году, то в следующем я буду готова ко всему.

– Сегодня вы сильно сыграли. Гордитесь этим выступлением больше, чем прошлогодним полуфиналом?

– На самом деле, сейчас нет такого ощущения, но моя команда постоянно говорит, что я должна гордиться собой, тем, что сделала за последние месяцы.

Но мне так не кажется. В этих трех полуфиналах у меня было столько возможностей, а я ими не воспользовалась. Я стараюсь считать, что все не просто так, и, наверное, это делает меня еще сильнее.

Думаю, в следующем полуфинале буду намного сильнее как игрок.

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